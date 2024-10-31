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Назван главный покупатель российских товаров в Европе

Словакия впервые стала лидером среди стран ЕС по закупкам российских товаров

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Depositphotos

Словакия по итогам августа стала главным покупателем российских товаров среди всего Евросоюза. Страна оказалась на первом месте впервые. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

В конце лета Словакия нарастила закупки продукции из России в 2,1 раза. В результате объем импорта достиг €320,9 млн.

На втором месте по импорту российских товаров в августе оказалась Италия с €319,2 млн. Топ-3 покупателей замыкает Венгрия, импортировавшая из РФ продукции на €300,3 млн.

Между тем, основным торговым партнером России в ЕС остается Германия. В августе товарооборот между странами составил €696,3 млн (-17%). Следом идут Италия с €611 млн (-26%) и Нидерланды с €412 млн (-110%).

Словакия по результатам августа поднялась с 13-й на шестую строчку в списке ключевых торговых партнеров РФ в Европе.

Общий объем товарооборота России с Европой за август сократился почти на €1 млрд, упав до минимума с 1999 года.

Ранее России предрекли резкий рост торговли с Ираном.

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