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В США рассказали об «аллергии» Маска на расходы

NYT: Маск жил в офисе компании Zip2 ради экономии

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Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск, который займется сокращением трат правительства США, с первых дней своей предпринимательской деятельности сильно экономил. Об этом написала газета The New York Times.

«В 1995 году, после создания своего первого бизнеса в Кремниевой долине — компании-разработчика программного обеспечения для газет под названием Zip2, — он спал в офисе, чтобы не платить за квартиру, и принимал душ в близлежащем YMCA», — говорится в статье.

По данным издания, принцип Маска в нежелании тратить лишние средства является «аллергией на расходы».

После продажи компании, которая позже переросла в систему электронных платежей PayPal, бизнесмен выделил $100 млн из своей доли для частной космической компании SpaceX, которую он основал в том же году. Миллиардер хотел создать более дешевую ракету, чем правительство США.

В ходе президентской кампании Илон Маск был одним из самых заметных сторонников республиканцев и Дональда Трампа. В результате он получит пост в администрации страны и станет соруководителем нового Департамента повышения эффективности государственного управления (Department of Government Efficiency). Одной из целей работы Маск называл сокращение расходов госбюджета на $2 трлн.

Ранее Маск назвал причину поражения демократов на выборах.

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