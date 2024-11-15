В Австрии заявили, что ожидали прекращения поставок газа из РФ

Австрия заранее ожидала прекращения поставок газа из России с начала специальной военной операции на Украине и активно готовилась к этому сценарию. Об этом сообщил канцлер страны Карл Нехаммер, пишет ТАСС.

«Дамы и господа, сегодня днем меня проинформировали, что «Газпром» — российский поставщик газа для OMV - прекратит поставки OMV с завтрашнего дня. Таким образом, произойдет то, чего мы ожидали на протяжении длительного времени с момента начала войны на Украине, и к чему мы готовились», — сказал Нехаммер.

13 ноября OMV сообщила, что выиграла дело по поставкам газа в Германию от «Газпром экспорта» и международный арбитраж вынес решение в ее пользу, присудив 230 миллионов евро, включая проценты и издержки. В то время австрийская компания предупредила, что может произойти ухудшение договорных условий по австрийскому контракту с «Газпром экспортом», вплоть до возможного прекращения поставок.

В мае австрийская компания OMV сообщила об угрозах поставкам российского газа в страну.

Ранее суд запретил «дочке» австрийской OMV вести спор с «Газпром экспортом» за рубежом.