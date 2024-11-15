Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Австрии заявили, что ожидали прекращения поставок газа из РФ

Нехаммер: Австрия готовилась к прекращению поставок газа из РФ после начала СВО

close
РИА Новости

Австрия заранее ожидала прекращения поставок газа из России с начала специальной военной операции на Украине и активно готовилась к этому сценарию. Об этом сообщил канцлер страны Карл Нехаммер, пишет ТАСС.

«Дамы и господа, сегодня днем меня проинформировали, что «Газпром» — российский поставщик газа для OMV - прекратит поставки OMV с завтрашнего дня. Таким образом, произойдет то, чего мы ожидали на протяжении длительного времени с момента начала войны на Украине, и к чему мы готовились», — сказал Нехаммер.

13 ноября OMV сообщила, что выиграла дело по поставкам газа в Германию от «Газпром экспорта» и международный арбитраж вынес решение в ее пользу, присудив 230 миллионов евро, включая проценты и издержки. В то время австрийская компания предупредила, что может произойти ухудшение договорных условий по австрийскому контракту с «Газпром экспортом», вплоть до возможного прекращения поставок.

В мае австрийская компания OMV сообщила об угрозах поставкам российского газа в страну.

Ранее суд запретил «дочке» австрийской OMV вести спор с «Газпром экспортом» за рубежом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами