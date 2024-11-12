В России на четверть вырос интерес к долгосрочной аренде авто

Россияне из-за роста цен на автомобили и расходов на их обслуживание стали предпочитать долгосрочную аренду машин. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные опроса, проведенного компанией TopCar среди 2,5 тыс. человек.

«В ноябре 2024 года доля россиян с водительскими правами, пользующихся арендой автомобилей на срок от одних суток, выросла до 25%. Годом ранее число таких водителей не превышало 18%», — заявили в TopCar.

Отмечается, что основная часть арендаторов пользуется автомобилями два-три дня, причем 64% из них делают это для туристических поездок, 15% — для работы, а оставшиеся выбирают аренду для разнообразия.

До этого стало известно, что в »Яндекс драйве» появился вариант выкупа машины после того, как ее взяли в долгосрочную аренду.

В компании обратили внимание, что эта возможность — альтернатива автокредиту без первоначального взноса. Оплату списывают ежемесячно равными платежами. Время выкупа машины — от года до четырех лет.

Сейчас для выкупа доступно 650 машин в Москве и Санкт-Петербурге. В их числе такие модели, как Haval Jolion, Geely Coolray и бизнес-класс Honqhi H5 с максимальным пробегом 30 тыс. км.

Ранее российский каршеринг начал массово переходить на машины из Китая.