Эксперты раскрыли, что будет с ценами на аренду в начале 2025 года

Аренда жилья в третьем квартале текущего года скакнула во всех регионах России – в Москве резкий рост составил 25% (до 111 тыс. рублей в месяц), в других городах – примерно 12% (до 43 тыс. рублей в месяц). Главная причина – недоступность ипотеки из-за высоких ставок, дорожать аренда будет еще около двух лет, рассказал 360.ru ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Всего год назад в Москве можно было снять однушку за 50 тыс. рублей, сегодня нижняя планка – это 80 тыс. рублей. Рынок аренды напрямую зависит от ставок на ипотеку, потенциальные покупатели недвижимости отложили планы и снимают жилье, спрос растет и тянет за собой цены.

«Даже с учетом стоимости арендной ставки сегодня выгоднее все же снимать квартиру, чем покупать. Разница может составить два-три раза», — подчеркнул брокер.

К концу года спрос на аренду жилья останется высоким, хорошие квартиры продолжат уходить очень быстро, а аренда при этом продолжит расти, считает Ракута.

С ним согласилась экономист Светлана Петрова – Центробанк ключевую ставку в ближайшее время снижать не будет, возможен дальнейший рост, а значит ситуация не улучшится. По мнению эксперта, в первом полугодии 2025 года цены на съемное жилье вырастут еще на 10% или больше.

Напомним, по итогам октября 2024 года средняя цена аренды квартир в мегаполисах России составила чуть более 39 тыс. рублей (+30% за год). Студии выросли в цене на 24% (до 31 тыс. руб.), однокомнатные квартиры – на 36,1% (34 тыс. руб.), двушки — на 26,3% (44 тыс. руб.), а трешки — на 18,5% (60 тыс. руб.).

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