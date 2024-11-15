Названы регионы России, где могут запретить майнинг

Власти планируют внести часть Иркутской области, Бурятию и Забайкалье в список территорий, где запрещен майнинг. Об этом РБК рассказал вице-премьер России Александр Новак.

«Население майнит, металлургические заводы майнят, все, у кого есть собственная генерация или собственные сети, майнят. И эти потребители очень быстро строятся и набирают нагрузку, особенно в регионах с дешевой электроэнергией», — сказал он.

По его словам, в первую очередь речь идет об Иркутской области и Бурятии, где всегда был резерв мощности. Также в список запрещенных для майнинг регионов планируют включить Забайкалье. Новак отметил, что сейчас там нет свободных мощностей, чтобы иметь возможность подключать новых потребителей.

Он добавил, что власти в срочном порядке инициировали работу по принятию закона о майнинге, который поддержал президент.

В октябре Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство правом запрещать майнинг цифровой валюты в конкретных регионах или на их отдельных территориях, а также определять порядок и случаи введения таких ограничений.

В августе Путин также подписал закон, вводящий в правовое поле деятельность по майнингу цифровых валют в стране. Документ определяет понятия и требования к майнерам, а также меры контроля за оборотом криптовалют. Закон также вводит такие понятия, как «майнинг цифровой валюты», «майнинг-пул» и «оператор майнинговой инфраструктуры».

Ранее Путин назвал Россию одним из мировых лидеров майнинга.