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Названы страны, которым сегодня грозит долговой кризис

Экономист Петухов: долговой кризис в первую очередь грозит Турции и Аргентине

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Reuters

Под угрозой долгового кризиса сейчас, в первую очередь, находятся Турция и Аргентина, заявил доцент кафедры национальной экономики Президентской академии Даниил Петухов. Его слова приводит портал Финансы Mail.

К долговому кризису ведет сочетание двух факторов, отметил экономист. Речь идет о размере госдолга и размере ставки, по которой страна занимает на внешнем и внутреннем рынке, пояснил он.

Хотя Турция и Аргентина уступают ряду государств по соотношению госдолга к ВВП — показатели составляют 30% и 88% соответственно по сравнению с 255% у Японии и 122% у США, — именно проблемы с обслуживанием долга ставят эти две страны под удар.

«В Китае может также возникнуть долговой кризис, но не суверенного долга, а долгов провинций, регионов, так как у них большие объемы заимствований осуществляются на региональном уровне», — добавил Петухов.

На прошлой неделе Илон Маск призвал США сократить расходы, чтобы спастись от банкротства.

Ранее в МВФ спрогнозировали рост мирового госдолга.

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