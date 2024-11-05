Маск призвал США сократить расходы, чтобы спастись от банкротства

США необходимо пересмотреть государственные расходы, чтобы избежать банкротства, заявил американский предприниматель Илон Маск в беседе с телеведущим Джо Роганом.

«Мы должны сократить государственные расходы, иначе мы просто обанкротимся», — сказал бизнесмен.

В Вашингтоне даже не знают, сколько в стране существует государственных агентств, отметил Маск. По его словам, число ведомств почти вдвое превышает количество лет, которые существуют Соединенные Штаты.

На начало октября госдолг США составлял рекордные $35,67 трлн. При этом уровень мирового госдолга оценивается в порядка $100 трлн. Таким образом, на Штаты приходится более трети мировой задолженности.

Политические посты Маска в соцсети Х набрали вдвое больше просмотров, чем вся предвыборная кампания в США.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп придумал «способ» избавиться от гигантского госдолга США.