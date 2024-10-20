Мировой госдолг в 2024 году превысит $100 трлн

Мировой госдолг до конца 2024 года превысит $100 трлн и будет расти. Об этом сообщил Международный валютный фонд (МВФ).

«Несмотря на то что, по прогнозам, примерно в двух третях государств долг стабилизируется или снизится, он останется значительно выше уровней, которые прогнозировались до пандемии», — отмечается в докладе.

Утверждается, что в текущем году государственный долг составит 93% мирового ВВП, а к 2030-му приблизится к 100%.

В докладе указывается, что «долг, подверженный риску» в экономически развитых странах за три года немного уменьшился и составил 134% от ВВП. В то же время долг в государствах с формирующимся рынком и развивающихся странах увеличился до 88% от ВВП.

«Различия внутри и между группами государств связаны с изначально более высоким уровнем долга в странах с развитой экономикой и значительным первичным дефицитом в системно значимых странах, таких как Китайская Народная Республика и Соединенные Штаты», — подытожили в докладе.

Кроме того, при крайне неблагоприятном сценарии глобальный долг, по оценкам на три года вперед, может превысить базовый прогноз почти на 20 процентных пунктов ВВП, достигнув 115% ВВП.

Россия в августе сохранила объем вложений в госбумаги США на уровне $24 млн.

Ранее стало известно, что госдолг Соединенных Штатов на начало октября составлял рекордных $35,67 трлн.