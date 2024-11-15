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Газ в ЕС резко подорожал после данных о сбое поставок из России

FT сообщила о подорожании газа в ЕС из-за сообщений о прекращении поставок из РФ

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Shutterstock

Цены на газ в европейских странах достигли максимального уровня за последний год после того, как австрийская группа OMV предупредила о возможных перебоях в поставках из РФ. Об этом сообщает Financial Times.

По информации биржи ICE, стоимость газа в Европейском союзе 14 ноября впервые с конца ноября прошлого года превысила отметку $500 за 1000 куб. м. Декабрьские фьючерсы на TTF в Нидерландах к 19:23 (мск) достигли €46,2 за 1 МВт•ч, или $502 за 1000 куб. м, но затем снизились.

Цена на газ в ЕС резко подскочила после того, как вечером 14 ноября OMV предупредила о возможном прекращении поставок газа из РФ в связи с ухудшением контрактных отношений с «Газпром экспортом». Тогда компания объявила о выигрыше иска к «дочке» российской государственной корпорации на €230 млн в арбитражном суде.

В мае сообщалось, что арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром экспорта» к австрийской OMV Gas Marketing & Trading GmbH о запрете продолжать разбирательство в зарубежной юрисдикции. Отмечалось, что при нарушении запрета с OMV в пользу «дочки» «Газпрома» будет взыскано €575,2 млн.

В ноябре австрийская компания подала в Верховный суд РФ жалобу на это решение.

Ранее Генпрокуратура РФ подала иск к нефтегазовой компании Shell.

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