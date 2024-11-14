Россия вырвалась в лидеры по темпам роста доли в поставках газа Европе

Россия и Алжир стали единственными странами, которым в 2024 году удалось существенно нарастить свои доли в поставках газа Евросоюзу, пишет РИА Новости со ссылкой на Евростат.

Доля РФ в европейском импорте по итогам января — августа увеличилась на 4,6 процентного пункта и достигла 18,3%. Доля алжирского газа в закупках ЕС за период выросла на 4,9 процентного пункта, до 21,3%.

Еще ряду поставщиков удалось увеличить свою долю менее чем на 1 процентный пункт: Перу (+0,9 п.п.), Тринидад и Тобаго (+0,7 п.п.), Азербайджан (+0,65 п.п.), Сербия (+0,55 п.п.).

Главным поставщиком газа в Европу по-прежнему остаются США с 22% против 22,9% годом ранее. Помимо Штатов, Алжира и России в пятерку крупнейших поставщиков энергоносителя в ЕС также входят Норвегия (12,5%) и Великобритания (8,4%).

Запасы газа в Европе начали падать из-за похолодания. Сейчас европейские хранилища заполнены на 93% против 95% в середине октября.

Ранее стало известно, что в Германии операторам СПГ-терминалов запретили принимать российский газ.