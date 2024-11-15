Правительство рассмотрит идею о запрете майнинга криптовалют в ряде регионов

В аппарате вице-премьера Александра Новака подтвердили ТАСС, что министерство энергетики предложило запретить майнинг криптовалют в ряде регионов с декабря 2024 года.

«Да, есть предложение от Минэнерго, будем рассматривать на правкомиссии 18 ноября», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что министерство считает целесообразным установление запрета на такой вид деятельности на территориях с наиболее критичными режимно-балансовыми параметрами, а также в населенных пунктах с субсидируемой ценой на электрическую энергию в периоды прогнозируемого дефицита.

Ночью 15 ноября газета «Коммерсантъ» сообщила, что с 1 декабря в нескольких регионах могут ввести ограничения на майнинг криптовалют.

По данным издания, под ограничения могут попасть ряд городов и районов Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края.

Полный запрет на майнинг власти планируют ввести в Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР.

Ранее в АП заявили о скором дефиците электроэнергии в России из-за майнинга.