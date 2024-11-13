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Сливочное масло в России резко подорожало на 1,2% за неделю

Росстат: сливочное масло в России за неделю выросло в цене на 1,2%

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Leonid S. Shtandel/Shutterstock/FOTODOM

Сливочное масло в российских продуктовых магазинах резко подорожало на 1,2% за неделю с 6 по 11 ноября. Такие данные приводит Росстат.

«За период с 6 по 11 ноября 2024 года цены изменились: на масло сливочное +1,2%, сыры твердые, полутвердые и мягкие +0,8%, молоко и сметану +0,7%, маргарин, масло подсолнечное и яйца куриные +0,6%», — следует из данных ведомства.

Кроме того, цены изменились и на овощную продукцию. Так, огурцы подорожали на 8,8%, помидоры +5,9%, а картофель +4,7%. В свою очередь лук репчатый прибавил в цене +4,6%, капуста белокочанная +4,1%.

По данным Росстата, цены также выросли на свинину, консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания, а также хлеб ржаной и пшеничный. В среднем ценник стал больше на 0,3%.

Незадолго до этого в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы сообщили, что в 21 регионе России заключены соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло.

В настоящее время средние розничные цены на сливочное масло в России составляют порядка 1040,7 рубля за килограмм. Эта сумма стала на 20,4% выше, чем была в январе текущего года.

Ранее стало известно, в какой стране G20 самое дешевое сливочное масло.

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