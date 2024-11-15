В ЦБ сообщили, что распродажи не влияют на инфляцию

Сезонные и регулярные распродажи влияют на уровень цен, но не на показатель инфляции. Об этом сообщили газете «Известия» в пресс-службе Банка России (ЦБ).

«Поэтому на показатели инфляции распродажи не влияют: ни в измерении год к году (год назад была такая же распродажа), ни в измерении месяц к месяцу (проведение таких распродаж является нормальной сезонностью)», — говорится в сообщении регулятора.

Крупнейшая распродажа в РФ в этом году проходит с 11 ноября по 29 ноября.

Россияне во время этой распродажи чаще всего заказывали товары бренда Apple. В целом заказов 11 ноября оказалось почти на 50% больше, чем в обычный день, показало исследование CDEK.Shopping.

Значительнее всего вырос спрос на товары из категории «Бытовая техника», «Спорт и отдых», а также из «Парфюмерия» и «Электроника».

Ранее россиян предупредили об активизации мошенников во время «черной пятницы».