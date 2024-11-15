На распродаже 11.11 россияне чаще всего заказывали товары Apple

Россияне чаще всего заказывали товары бренда Apple на распродаже 11.11. А остальных заказов оказалось почти на 50% больше, чем в обычный день. Это показало исследование CDEK.Shopping, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Значительнее всего вырос спрос на товары из категории «Бытовая техника»: 11 ноября объем заказов такой продукции увеличился в два раза. На втором месте оказались товары из раздела «Спорт и отдых» — в этот день их заказывали на 85,7% больше обычного. Также спрос увеличился на категории «Парфюмерия» и «Электроника» — заказы в них выросли на 79 и 68,5% соответственно.

Наименее востребованными у россиян стали товары для животных: на распродаже их заказывали меньше обычного на 28,8%. Также наблюдалось снижение спроса на товары для здоровья — объем заказов этой категории сократился на 26,4% в этот день. Также 11.11 заметно сократилось количество заказов категории «Красота и уход» — на 18,2%.

Чаще всего на распродаже 11.11 россияне заказывали электронику. Эта категория составила 47,9% от всех заказов. На втором месте по объему заказов оказались товары из категории «Одежда и обувь» с показателем 31%. Третье место занял раздел «Парфюмерия» с долей заказов 6,3%.

Самым популярным брендом в этот день стал Apple — продукцию от него можно было встретить в 33,6% заказов. Следующими по востребованности оказались товары от бренда Nike. На их долю приходилось 3,5% заказов. Также россияне чаще всего заказывали из-за рубежа такие бренды, как Sony (2,8%), Dyson (2,5%) и Adidas (1,7%). Самый значительный рост спроса в этот день оказался у продукции бренда Pandora — он увеличился в 7 раз. Также этот показатель заметно увеличился у таких брендов, как Asus (в 5 раз), Dyson (в 2,6 раз), Lenovo (в 1,2 раза), Chanel (+59%).

Большая часть заказанных товаров оказалась из Китая. Оттуда были отправлены 31, 9% заказов. Вторыми по популярности стали товары из США с показателем 19,7% и чуть меньше оформлено заказов из Германии — 16,3%. Также востребованными оказались товары из Польши и Испании — из этих стран объемы заказов составили 9 и 7% соответственно.

В день распродажи россияне потратили на 16,3% больше, чем в обычный день. Средний чек за 11.11 составил 27 883 рубля. При этом общая сумма заказов превысила среднестатистический показатель на 48,2%.

Ранее выяснилось, что большинство москвичей не доверяют распродажам во время «черной пятницы».