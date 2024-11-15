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В России планируют запретить ввоз семян кукурузы из ряда стран

«Известия»: в РФ могут запретить ввоз семян кукурузы из недружественных стран

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В России рассматривают возможность введения запрета на ввоз семян кукурузы и подсолнечника из недружественных государств, установив нулевую квоту. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник, близкий к Минсельхозу РФ.

При разработке такой меры предусмотрено исключение — запрет не коснется восковидной кукурузы и высокоолеинового подсолнечника, рассматривается предложение сохранить квоты на уровне текущего года.

Собеседник издания рассказал, что в настоящее время Минсельхоз изучает целесообразность установления нулевой квоты.

«Эта мера позволит существенно поддержать темпы развития суверенной селекции и семеноводства», — отметил он.

Кроме того, нулевая квота позволит приблизить выполнение показателей доктрины продовольственной безопасности, подчеркнул эксперт.

По предварительной информации, запасы семян кукурузы и подсолнечника в России превышают прогнозируемую потребность для посевной кампании 2025 года. Она оценивается в 80 тыс. т семян кукурузы и в 44 тыс. т семян подсолнечника, уточнили «Известия».

В сентябре Минсельхоз РФ отмечал, что пошлину на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из России повысят до 1 246 рублей за тонну. Соответствующие изменения вступили в силу с 2 октября, сообщили в министерстве. До этого ставка за тонну составляла 1 076 рублей.

Ранее сообщалось, что российские мукомолы обеспокоены ситуацией с рожью.

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