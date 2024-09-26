Российские мукомолы обеспокоены ситуацией с рожью

В России наблюдается тенденция к сокращению производства ржи и ржаной муки, однако дефицита этой продукции не наблюдается. Прогноз сбора ржи на 2024 год составляет 1,4 млн тонн, что существенно ниже показателей прошлых лет. Для сравнения, в начале 90-х годов урожай ржи превышал 16 млн тонн. Об этом рассказал президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко на XVI съезде мукомольных и крупяных предприятий, передает «Интерфакс».

«Происходит снижение объемов производства ржи и соответствующее уменьшение производства ржаного хлеба. Мы не говорим о дефиците, мы говорим о том, что у нас просто теряется физически этот продукт на столе россиян», — заявил президент.

Однако председатель совета директоров ООО «Агропром» Аркадий Гуревич отмечает рост цен на рожь. В некоторых регионах они уже превысили 10 тыс. и даже 11 тыс. руб. за тонну. В Туле закупочная цена достигла 13 тыс. руб. за тонну.

Эксперты опасаются, что снижение производства ржи может привести к тому, что черный хлеб станет экзотическим продуктом, как это произошло с пареной репой. Несмотря на это, ресурсы ржи с учетом переходящих запасов в сезоне 2024-2025 годов оцениваются в 1,93 млн тонн.

Накануне эксперт по ценам на продукты Константин Калугин заявил , что из-за низкого урожая кукурузы в России ее стоимость вырастет уже в 2024 году. По его прогнозам, в рознице кукуруза подорожает на 8-10% к концу года.

Ранее экономист раскрыл цроль России на мировом рынке продовольствия.