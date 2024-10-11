Россияне закупились спортивной обувью

Продажи спортивной обуви на российских маркетплейсах в июле — сентябре взлетели в 1,5-2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Так, число покупок спортивной обуви на Lamoda по итогам третьего квартала выросло на 88% год к году, на Wildberries — на 60%. В то же время Ozon за период нарастил продажи в 2,3 раза в натуральном выражении и на 84% в деньгах.

«Растет интерес к спорту в целом и бегу в частности, причем теперь покупатели выбирают разные пары под определенные виды занятий», — комментирует управляющий директор по розничному бизнесу Lamoda Роман Заверюха.

Самыми популярными брендами остаются Adidas, Reebok, Puma, Nike и New Balance.

В этом году россияне также чаще покупали спортивное снаряжение. Так, по итогам первых девяти месяцев продажи сапбордов подскочили на 176%.

Ранее стало известно, сколько россияне тратят на красоту и фитнес.