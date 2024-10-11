Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне закупились спортивной обувью

«Ъ»: продажи спортивной обуви в третьем квартале выросли почти вдвое

close
Depositphotos

Продажи спортивной обуви на российских маркетплейсах в июле — сентябре взлетели в 1,5-2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Так, число покупок спортивной обуви на Lamoda по итогам третьего квартала выросло на 88% год к году, на Wildberries — на 60%. В то же время Ozon за период нарастил продажи в 2,3 раза в натуральном выражении и на 84% в деньгах.

«Растет интерес к спорту в целом и бегу в частности, причем теперь покупатели выбирают разные пары под определенные виды занятий», — комментирует управляющий директор по розничному бизнесу Lamoda Роман Заверюха.

Самыми популярными брендами остаются Adidas, Reebok, Puma, Nike и New Balance.

В этом году россияне также чаще покупали спортивное снаряжение. Так, по итогам первых девяти месяцев продажи сапбордов подскочили на 176%.

Ранее стало известно, сколько россияне тратят на красоту и фитнес.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами