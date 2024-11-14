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Стало известно, сколько россияне тратят на зимнюю одежду и обувь для собак

Wildberries: зимний комплект одежды для собак стоит 12-16 тысяч рублей

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Al More/Shutterstock/FOTODOM

Расходы россиян на зимний комплект одежды для собак составляют в среднем 12-16 тыс. рублей, пишет «Лента.ру» со ссылкой на аналитиков объединенной компании Wildberries и Russ.

Меньше затрат у владельцев собак мелких и средних пород. Куртку с капюшоном из ветрозащитной ткани с утеплителем из синтепона для небольших питомцев можно купить в среднем за 750 рублей, толстовку из полиэстера с капюшоном — за 350 рублей. Те же вещи на собак крупных пород обойдутся в 1,3 тыс. рублей и 570 рублей соответственно.

В этом году россияне стали активнее закупаться вещами на холодный сезон для своих домашних любимцев. Спрос на зимнюю одежду, обувь и аксессуары для собак взлетел на 55% по сравнению с прошлой осенью. Сильнее всего выросли продажи обуви — на 84%. В то же время головные уборы стали покупать гораздо реже (-21%).

Пока россияне закупаются вещами для домашних питомцев, китайцы решили отправить своих собак и котов на работу в кафе. Феномен получил название Zhengmaotiaoqian, что с китайского переводится как «заработать деньги на вкусняшки».

Ранее стало известно, кого дороже содержать — кошек или собак.

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