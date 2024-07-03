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Стало известно, кого дороже содержать — кошек или собак

«Выберу.ру»: россияне тратят на содержание домашнего питомца ₽5-8 тысяч в месяц

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Hamish Rose/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Содержание собак обходится россиянам в среднем на несколько тысяч дороже, чем уход за кошками. Об этом свидетельствует исследование «Выберу.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Половина опрошенных собаководов ежемесячно расходуют на домашнего питомца более 5 тыс. рублей. Каждый третий владелец собак тратит на содержание любимца более 8 тыс. рублей в месяц. Более 10 тыс. рублей на своих собак тратят 10% россиян. Остальные выделяют на своих любимцев менее 5 тыс. в месяц.

Между тем большая часть владельцев котов (50%) признались, что расходуют на своих питомцев до 5 тыс. рублей в месяц. Каждый пятый рассказал, что ежемесячные расходы на содержание кошки не превышают 8 тыс. рублей. 30% анкетируемых обходятся 2-4 тыс. рублей.

В числе регулярных издержек — питание питомцев, игрушки, средства гигиены, уход за шерстью, реже лечение.

«Содержание домашнего питомца — это первоклассный тренажер по развитию финансовой грамотности, особенно в условиях регулярного роста цен на товары для животных и ветеринарные услуги», — подчеркнула директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

До этого стало известно, на сколько за год подорожало содержание собак в Москве.

Ранее в России утвердили правила маркировки кормов и лекарств для животных.

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