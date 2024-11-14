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В России ограничили новичкам рынка доступ к иностранным ценным бумагам

ЦБ: иностранные ценные бумаги будут доступны только квалифицированным инвесторам

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Максим Блинов/РИА Новости

С 1 января 2025 года иностранные ценные бумаги будут доступны только квалифицированным инвесторам. Об этом говорится на сайте Банка России.

Отмечается, что исключением станут ценные бумаги из государств Евразийского экономического союза и международных финансовых организаций, которые учитывает инфраструктура объединения.

Помимо прочего, с начала нового года только опытным инвесторам будет разрешено покупать финансовые инструменты на активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка.

19 октября первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков заявил, что зарубежные инвесторы снова начали проявлять интерес к российскому фондовому рынку. По словам эксперта, позитивным сигналом для иностранцев послужила информация о том, что Международный валютный фонд объявил о возможности проведения ежегодного обзора экономики России.

Позднее стало известно, что Минфин и Центральный банк России обсуждают вопросы снятия валютных ограничений для инвесторов из недружественных стран.

Ранее Путин прокомментировал возможность отказа от доллара.

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