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Продажам автомобилей в России предсказали резкий обвал

Эксперт Терлюкевич: в ноябре продажи машин в России могут упасть на 50%

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Elena Mayorova/Global Look Press

Продажи автомобилей в России по итогам ноября могут рухнуть на порядка 40–50%, прогнозирует генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. Его слова приводит агентство «Автостат».

«Если производители в ноябре решат повысить цены, то есть вероятность, что рынок может упасть на 40–50% относительно октября», — сказал эксперт.

Базовый прогноз предполагает просадку рынка на 25–30% в ноябре относительно предыдущего месяца и возвращение объема продаж к 120–130 тыс. машин.

Падение спроса на авто среди россиян наблюдается со второй половины октября, поделились участники рынка. Причин несколько, включая проблемы с получением кредитов и их дороговизну.

В прошлом месяце в Россию завезли рекордное за 12 лет число новых легковых автомобилей. Поставки достигли 112 тыс. машин. Топ-5 самых импортируемых автомобилей октября заняли «китайцы».

Ранее был раскрыт главный страх покупателей подержанных машин.

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