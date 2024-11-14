Рост ВВП России превысил 4% по итогам девяти месяцев

Рост ВВП России составил 4,2% по итогам девяти месяцев 2024 года, несмотря на антироссийские санкции. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по экономическим вопросам, передает РИА Новости.

По словам председателя правительства, основной вклад в динамику вносят обрабатывающие производства. За указанный период рост этого сектора составил почти 8%. Более половины из этой суммы в сентябре обеспечил машиностроительный комплекс. Тем временем производство отечественных компьютеров и электроники растет с темпом около 30%, добавил Мишустин.

По данным Росстата, с января по июнь инвестиции выросли более чем на 10%, однако сейчас наблюдается снижение, главным образом потому, что депозиты выгоднее инвестиций и стоимость заемного кредитования высокая. Премьер-министр РФ подчеркнул, что необходимо добиться дальнейшего устойчивого развития, для чего были сформированы национальные проекты.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минфина РФ сообщала, что в период с января по октябрь 2024 года доходы федерального бюджета России составили 29,67 трлн рублей, что на 28,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом дефицит российского бюджета за первые десять месяцев 2024 года составил 220 млрд рублей (минус 0,1% ВВП).

Ранее в Кремле заявили о гигантском рывке экономики РФ с начала века.