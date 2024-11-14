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Россияне начали терять интерес к инвестициям

Мишустин: инвестиции в России замедлились после роста на 10% в первом полугодии

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Shutterstock

Сейчас в России наблюдается некоторое замедление инвестиций после роста более чем на 10% в первом полугодии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы видим сейчас некоторое снижение активности в этой части. Но, прежде всего, потому что депозиты сегодня выгоднее инвестиций и стоимость заемного кредитования, к сожалению, высокая», — пояснил премьер.

Недавно мошенники придумали новую опасную гибридную схему кражи денег со счетов россиян. Злоумышленник представляется личным брокером и предлагает получить доход от инвестиций. Чтобы «посадить на крючок» клиента, создается поддельный личный кабинет с фейковым счетом и доходом от сделок. Когда человек решает вывести деньги с брокерского счета, выясняется, что это невозможно из-за подозрения в мошенничестве. Тогда жертве начинают звонить якобы сотрудники ЦБ, которые запугивают и принуждают вовлечь в схему близких и родных.

Ранее в России зафиксировали максимальные темпы роста вкладов за последние 14 лет.

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