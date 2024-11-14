Мошенники разработали новую опасную схему-гибрид

Мошенники разработали новую опасную гибридную схему, в которой совместили несколько известных сценариев. При помощи нее злоумышленники не только опустошают счета жертвы, но и берут над ней контроль, заявили в пресс-службе Сбербанка.

Схема работает так: человеку звонит якобы личный брокер, который предлагает получить доход от инвестиций. Для начала он просит перевести деньги на счета мошенников и, чтобы спровоцировать эйфорию от якобы удачных инвестиций, создают поддельный личный кабинет, в котором виден фейковый счет и доход от сделок.

Когда человек решает забрать деньги со счета, у него запрашивают «налоговый код», для получения которого просят оплатить комиссию. После оплаты выясняется, что вывести деньги с брокерского счета невозможно из-за подозрения в мошенничестве.

Во втором этапе схемы жертве начинают звонить якобы представители Центробанка, которые запугивают ее и вынуждают вовлечь в обман близких и родных, которых злоумышленники также нацелены обокрасть. При этом они напрямую не общаются с последующими жертвами, а воздействуют через основную.

Новая деталь в схеме, отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, оплата несуществующего «налогового кода» для выманивания нового перевода и угрозы со стороны ЦБ, который подозревает клиента в мошенничестве.

Он также напомнил, что сотрудники Центробанка никогда не общаются по телефону с физическими лицами.

До этого сообщалось, что мошенники начали предлагать бесплатную бытовую технику, используя хитрые схемы для получения доступа к личным данным и банковским счетам жертв.

Ранее пенсионерка перевела мошенникам 14,5 млн, чтобы спасти квартиру, и осталась на улице.