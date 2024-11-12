Россияне массово понесли деньги на вклады

По итогам января — сентября общий объем средств россиян на банковских вкладах увеличился на 16,6% и достиг 70 трлн рублей. Темпы роста депозитов в этом году показывают максимум за последние 14 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ).

«Основные причины — высокие процентные ставки банков по вкладам и увеличение доходов населения», — пояснили аналитики.

Активнее всего росли депозиты физлиц на сумму от 3 до 10 млн рублей. За три квартала прирост составил 26% по сумме и 27,4% по числу вкладчиков. Также резкий рост фиксировался среди юрлиц со вкладами от 20 млн рублей — на 35,9% по сумме и на 17,1% по количеству клиентов.

Средний размер вклада среди граждан РФ по состоянию на 1 октября составил 370 тыс. рублей, среди компаний — 3,68 млн рублей, на счетах эскроу — 8,05 млн рублей, а на специальных счетах — 2,72 млн рублей.

Ставки по некоторым депозитам в России сегодня уже достигли 28%. Банки стали предлагать такие условия по «комбо-вкладам».

Ранее россиянам назвали выгодное время для открытия вклада.