Стало известно, кого ждет заметное повышение зарплат в 2025 году

В 2025 году работников производственного и строительного секторов ждет повышение зарплат на 20-30 тыс. рублей, прогнозирует директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов. Его слова приводит «Лента.ру».

По прогнозам аналитика, среднее предложение для работников этих сфер в следующем году составит 150-160 тыс. рублей в месяц. В июне этого года средняя зарплата строителей и работников производства была порядка 130 тыс. рублей.

Производство и стройка являются одними из ключевых отраслей. По мнению Кладова, именно они окажутся наиболее уязвимыми к кадровому голоду в следующем году на фоне продолжающегося оттока трудовых мигрантов и общей нехватки квалифицированных сотрудников в России. В условиях острой конкуренции за кадры работодатели начнут предлагать более выгодные условия, в том числе повышать зарплаты.

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