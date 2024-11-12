Денег нет, но можно с собачкой: как в России решают проблему кадрового голода

Гибкий график, дистанционка, сокращенные пятницы, pet-friendly ​​— компании предлагают соискателям все больше нематериальных бонусов в условиях нарастающего кадрового голода и дефицита фонда оплаты труда. Дело движется, конечно, медленно, многие руководители все еще не готовы даже на символические послабления режима работы ​​— все боятся разбаловать подчиненных. Но участь таких ретроградов совсем не завидна. Рынок труда меняется. И кажется, он больше не будет прежним.

Вот забавная и вместе с тем трогательная новость. В московских компаниях сотрудникам все чаще разрешают приходить на работу с домашними животными. Смириться с небольшим зоопарком в офисе готовы 30% работодателей. Три года назад их было в два раза меньше. И пока противники идеи pet-friendly так же объясняют свое нежелание видеть на рабочих местах мохнатых и хвостатых заботой о коллективе, дескать, бывает же у людей аллергия или кинофобия, самые лояльные из начальников спешат обустроить на предприятиях специальные пространства, чтобы и санитарные нормы не нарушались, и по-настоящему хорошо было всем.

Также на фоне острого дефицита кадров растет число компаний, практикующих удаленку.

К осени число таких организаций увеличилось на треть по сравнению с началом лета. В среднем по стране их сейчас около 40%, в Москве ​​— 43%, в Петербурге ​​— 39%. При этом во многих фирмах придерживаются смешанного формата, и вопрос о привилегиях решается индивидуально. Рядовым сотрудникам чаще разрешается работать дома, при условии, что в случае необходимости они смогут приехать в офис, особо ценные специалисты могут рассчитывать и на работу из других регионов и даже стран.

А еще в 2023 году 7% российских компаний ввели сокращенную рабочую неделю. Да, мало. Но годом ранее таких было вообще не более 1%. Нередко укороченную рабочую неделю вводят для отдельных работников. Все чаще особый режим работы оговаривается еще на этапе собеседования. Нужен сотруднику выходной в будни для решения бытовых вопросов ​​— можно рассмотреть варианты. Нужна сокращенная пятница ​​— нет проблем. Навстречу сотрудникам идут даже в бюджетных организациях, где обычно все очень строго с графиком и дисциплиной.

А куда деваться? Наши граждане стали все меньше держаться за работу.

Результаты октябрьского опроса портала SuperJob показывают, что увольнения боятся только 6% россиян. А еще в нашей стране увеличилось число джоб-хопперов ​​— сотрудников, не задерживающихся на одном рабочем месте больше года. По данным сервиса Huntlee, в 2024 году работников, которые за последние три года меняли работу минимум три раза, набралось 28%, тогда как в 2023-м их было не более 19%. Сегодня при первой же проблеме спешат уволиться 52% IT-специалистов, 47% курьеров, 37% копирайтеров, 30% строителей. Самыми частыми причинами для смены работы остаются конфликты с руководством и коллегами (64% и 57%), отсутствие повышения зарплаты более двух лет (56%), невозможность карьерного роста (54% и 49%).

Конечно, в таких условиях надо что-то придумывать. Да, решение проблемы кажется очевидным: нужно людям просто больше платить. Но денег, как известно, вечно нет. Точнее, мы что-то слышали о гонке зарплат, но, видимо, потенциал этой гонки оказался таким скромным, что мы ее даже и не заметили. То есть кто-то, безусловно, почувствовал приятное шуршание новых банкнот в карманах, но это работники строго определенных отраслей. Говорят, хорошо подросли заработки в оборонном комплексе, транспортно-логистическом бизнесе, нефтегазовой, металлургической и химической отраслях. Также активно рос доход у айтишников, строителей, таксистов и курьеров.

Остальным повезло меньше: им поют старые песни про то, что фонд оплаты не резиновый, а производительность труда такая стыдно-низкая, что поощрять ее просто преступно.

Низкая производительность труда в России ​​— это вообще известная басня. Когда говорят об этой проблеме, почему-то всегда с укором поглядывают на работников, дескать, это у них то образование так себе, то квалификация подкачала. Меж тем повышение КПД в сфере труда ​​— это чаще всего проблема либо технического, либо административного плана, это вопросы автоматизации, роботизации и прочей оптимизации. Но, естественно, в такое сначала надо как следует вложиться. А у нас что? Сначала предприятиям было как-то недосуг этим всем заниматься ​​— работали же люди, терпели как-то. А теперь, когда терпеть многим стало некуда, оказалось, что уже и не на что модернизировать производство и повышать эффективность бизнеса: кредиты, видите ли, стали немыслимо дорогими.

Но, может, эта ситуация чему-то научит руководителей предприятий, которые испытывают сейчас не лучшие времена. И, может, когда дела в экономике страны наладятся, они начнут делать более вдумчивые инвестиции в бизнес. А пока неплохо уже и то, что работодатели хотя бы нематериальные способы удержать людей изыскивают. Кто сотрудников с кошечками привечает, кто в пятницу дает выдохнуть ​​— все дело. Иные динозавры, между прочим, и на это созреть не могут: считают, что дисциплина превыше всего, и вообще работников баловать вредно.

Да, 28% компаний все еще ничего не делают для того, чтобы создать более комфортные условия труда и тем самым сохранить штат. Что ж, принципиальность ​​— это, конечно, здорово, вот только отчего-то думается, что судьба таких консерваторов не завидна. Показательно уже то, что два года назад не задумывались об удержании сотрудников в 46% организаций. И где теперь треть из них? Какие-то, пожалуй, все же адаптировались к вызовам времени, а иные канули в Лету.

Работать как раньше, исповедуя идеологию очереди за забором, больше не получится.

Кадровый голод утолен будет еще очень нескоро. Тому есть тысяча причин: демографических, экономических, социальных. Те, кто эту новую действительность так и не смогут принять, проиграют. И не жалко. Вот совсем нисколько.

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