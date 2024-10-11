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Стало известно, сколько работодателей переманивают сотрудников других компаний

Более 60% опрошенных работодателей РФ переманивают сотрудников других компаний

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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Из-за дефицита кадров 67% опрошенных российских работодателей прибегают к прямому переманиванию кандидатов из других компаний. Это следует из опроса системы для рекрутинга Talantix (входит в hh.ru). Результаты есть у «Газеты.Ru».

Наиболее активно хантингом кандидатов занимаются HR-ы крупных компаний со штатом более тысячи человек: 16% опрошенных из них делают это регулярно, еще 65% — периодически. Чаще всего крупный бизнес вынужден проактивно привлекать действующих сотрудников других компаний на вакансии рабочего персонала (32% респондентов), а также специалистов в производственной области и сервисном обслуживании (24%).

Практику переманивания персонала применяет и малый бизнес: 61% небольших компаний иногда или часто идут на диалог с сотрудниками других компаний и напрямую предлагают работу у себя. Обычно это используется в привлечении менеджеров по продажам (так ответили 34% опрошенных): чтобы выйти на новые рынки, развивать клиентский портфель и наращивать монетизацию, малому бизнесу и стартапам остро необходимы сильные продажники. Кроме того, небольшие компании часто, как и крупные, хантят рабочий персонал (22%), сотрудников торговли (19%) и производственников (16%).

Директор по развитию CRM для рекрутинга Talantix Марина Хадина уточнила, что сегодня на одну вакансию рабочего и на одну производственную вакансию приходится не более трех активных резюме. По ее словам, потребность в менеджерах по продажам за январь — август 2024 года выросла на 22% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

По данным hh.ru, за январь — август 2024 года в России было открыто на 25% больше вакансий, чем годом ранее. По мнению аналитиков ЦБ, дефицит кадров влияет на экономическое развитие.

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