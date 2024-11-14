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В Германии заявили о желании промышленников бежать назад в РФ

Немецкий политик Нимайер: бизнес ФРГ готов бежать назад в РФ

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Frank May/picture alliance/Global Look Press

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что немецкие предприниматели уже готовы к возвращению на российский рынок и ждут его официальной поддержки. С такими словами он выступил в интервью для РИА Новости.

«Я думаю, нам просто нужно новое немецкое правительство, которое сделает политикой то, что уже происходит в промышленности за кулисами. Они все уже встали и хотят прибежать назад», — заявил Нимайер.

Он отметил, что часть предпринимателей уже прощупывают почву для возвращения и лоббируют поддержку разворота политики Берлина в этом направлении.

Немецкий совет за конституцию и суверенитет — неправительственная организация, которая выступает за создание новой конституции ФРГ вместо основного документа 1949 года.

До этого сообщалось, что Rheinmetall запустил на Украине один завод и достраивает второй.

Ранее Мерц допустил реформу долгового тормоза Германии.

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