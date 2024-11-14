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Госдума проработает нормы о зачислении денег от имущества иноагентов на спецсчета

Володин: иноагенты получат доступ к спецсчетам только при отмене своего статуса

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Владимир Федоренко/РИА Новости

В Госдуму внесут законопроект о введении специальных рублевых счетов для выплат иностранным агентам гонораров за их интеллектуальную деятельность. Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, от под законопроект подпадают деньги от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и иных доходов иноагентов.

По его словам, в случае принятия законопроекта, иноагенты смогут распоряжаться деньгами со спецсчета только после отмены своего статуса. Также по решению суда деньги могут зачислять в бюджет страны. При этом Володин добавил, что если иноагент не будет открывать спецсчет самостоятельно, то «это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары».

По словам Володина, законопроект внесен в Госдуму в четверг, 14 ноября, а приступить к его рассмотрению в первом чтении депутаты планируют на следующей неделе.

Депутат Александр Хинштейн заявил, что релокантам, которые «поливают помоями» Россию, будет проблематично жить на средства, получаемые от сдачи недвижимости в РФ. О разработке таких мер уже сообщал и Володин, не уточнив, как именно они будут реализованы.

Ранее стало известно, что иноагентам могут запретить выводить деньги со спецсчетов за границу.

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