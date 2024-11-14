Французский профсоюз аграриев выступил против поставок зерна и мяса с Украины

Ничем не ограниченный импорт украинского зерна и мяса птицы в страны Евросоюза подрывает внутренний рынок ЕС и Франции. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил представитель французского профсоюза аграриев Jeunes Agriculteurs Пьеррик Орель.

Орель посетовал на случившийся в Европе плохой урожай зерновых в этом году и заявил, что «импорт продукции с Украины подрывает наш рынок».

«Необходимо гораздо лучше контролировать импортные квоты. Это касается и мяса птицы, ввоз которой оказал негативное влияние на наше собственное производство птицы на всей французской территории», — сказал он.

Схожее мнение в октябре высказывал член парламента Франции Жордан Гиттон: он обратился к министру сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Анни Женевар с жалобой на сахар с Украины. Его поставки сбили цены на сахар на 30%, что напрямую повлияло на французскую свеклу.

4 ноября стало известно, что профсоюз французских фермеров CR47 угрожает блокировать поставки продуктов в стране в том случае, если власти Пятой республики будут продолжать бездействовать в вопросе защиты внутреннего рынка.

Ранее премьер Украины рассказал, сколько Украина экспортировала зерна за год.