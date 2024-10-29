Во Франции пожаловались на украинский сахар

Член парламента Франции Жордан Гиттон обратился к министру сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Анни Женевар с жалобой на сахар с Украины. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на текст письма политика.

Уровень импорта украинской свеклы в 2022-2023 годах увеличился с 20 тыс. тонн до 400 тыс. тонн , и до 700 тыс. тонн в 2023 году. Это привело к снижению цен на сахар в Евросоюзе на 30%, что напрямую повлияло на французскую свеклу, отметил Гиттон.

По его словам, ЕС не только не защищает свекольную отрасль Франции, но и разрешает импорт свеклы, которая не соответствует стандартам, установленным для французских производителей свеклы.

На Украине можно использовать 29 активных веществ, включая фунгициды, инсектициды, гербициды, которые запрещены в объединении, говорится в его письме.

Гиттон хочет получить от министра ответ, намерено ли ведомство защищать производителей свеклы и ввести для украинской продукции стандарты производства, применяемые к французской.

В начале октября Bloomberg сообщал, что рост поставок с Украины обрушил доходы сахарных компаний Европы.

Ранее Румыния попросила ЕК ограничить ввоз мяса птицы и яиц с Украины.