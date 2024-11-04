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Во Франции фермеры вновь вышли на протесты и грозят городам голодом

Профсоюз французских фермеров угрожает блокировать поставки продуктов в стране

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Профсоюз французских фермеров CR47 угрожает блокировать поставки продуктов в стране в том случае, если власти Пятой республики будут продолжать бездействовать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на France Press.

«CR47 призывает всех фермеров выйти на манифестацию перед префектурами 19 ноября… без сильных и немедленных решений властей, на следующий же день фермеры будут блокировать поставки продуктов», — заявили в профсоюзе.

В CR47 заявили, что они рассчитывают на массовую поддержку со стороны фермеров юго-западных регионов Франции.

До этого стало известно, что французские фермеры готовы начать новую серию протестов в случае, если на саммите G20 Евросоюз заключит торговое соглашение с МЕРКОСУР — объединенным рынком стран Южной Америки.

В августе сообщалось, что Франция рискует потерять статус зерновой державы: страну ждет худший урожай пшеницы с 1983 года.

Ранее сообщалось, что фермеры разочарованы правилами Евросоюза, растущими издержками и неконтролируемой конкуренцией.

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