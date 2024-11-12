Стоимость биткоина достигла нового исторического максимума

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив отметку в $89 тыс. во время торгов на платформе Binance. По данным на 02:13 мск, стоимость криптовалюты достигла рекордного значения, однако к 03:07 мск она снизилась до $88,2 тыс.

Рост биткоина ускорился после выборов президента США. Генеральный директор Binance Ричард Тэн в интервью Financial Times отметил, что победа Дональда Трампа на выборах стала катализатором нового этапа развития для криптовалют, назвав этот период «золотым веком» для цифровых активов.

Накануне стоимость биткоина преодолела отметку в $81 тыс., обновив исторический максимум в третий раз за день: до этого стоимость самой дорогой криптовалюты впервые превысила отметку сначала в $79 тыс., а затем и в $80 тыс.

Биткоин представляет собой децентрализованную систему одноименной криптовалюты, основанную на технологии блокчейн. Любой участник сети может добывать криптовалюту, создавая новые блоки. Концепция биткоина была опубликована в 2008 году автором или группой авторов под псевдонимом Сатоси Накамото. Хотя биткоин существует более 15 лет, его популярность существенно возросла только в последние годы. Эмиссия ограничена, и большая часть монет уже добыта.

Ранее было раскрыто имя создателя биткоина.