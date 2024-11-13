Эксперт: обязательный сбор за интернет-рекламу финансово ударит по всем игрокам

В России хотят ввести обязательные отчисления в бюджет за распространение интернет-рекламы. Для всех компаний это будет ощутимая и болезненная мера, заявил в беседе с НСН исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков.

О планах ввести обязательный сбор сообщил Forbes. По данным издания, он составит 2-5% от ежеквартальных рекламных доходов. Уточняется, что за счет поступающих средств будет финансироваться нацпроект «Экономика данных».

Смоляков напомнил, что до этого депутат Госдумы Антон Горелкин назвал сбор необходимым для дальнейшего развития интернет-инфраструктуры.

«Полагаю, нам стоит ждать подорожания интернет-рекламы, и явно оно будет не меньшим, чем процент сбора», — подчеркнул он.

Напомним, по данным Роскомнадзора, объем рынка официальной интернет-рекламы в России за 9 месяцев 2023 года достиг более 400 млрд рублей, а число рекламодателей за указанный период достигло отметки 940 тысяч. Рекламные объявления в 2023 году размещались на 49 тыс. различных площадках, а самыми распространенными видами рекламы стали текстово-графические блоки и баннеры.

Ранее стало известно, что большинство россиян верят в мифы о рекламе и маркетинге.