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Готовить селедку под шубой стало дороже

Экономист Лебединская: порция селедки под шубой за год подорожала на 12,1%

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Shutterstock

Стоимость порции селедки под шубой за последний год выросла в среднем на 12,1%, рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе с Life.ru.

Итоговая стоимость блюда отличается в зависимости от региона, отметила эксперт. Например, в Москве на приготовление одной порции традиционного новогоднего салата придется потратить 413 рублей.

Сильнее всего из ингредиентов за период подорожали яйца и картофель — на 22% и 43,3% соответственно.

Ближе к празднику продукты могут вырасти в цене еще на 15-16%, предупредила Лебединская.

Кроме того, россияне этой зимой могут остаться без мандаринов. Фрукт рискует оказаться дефицитным товаром из-за неурожая в Турции.

Подорожали за год не только новогодние блюда, но и праздничная атрибутика. В этом году метр новогодней елки будет стоить 1,2-1,5 тыс. рублей против в среднем 1 тыс. рублей годом ранее, предупреждают участники рынка.

Ранее стало известно, сколько зарабатывают Деды Морозы и Снегурочки.

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