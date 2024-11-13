Стало известно, сколько зарабатывают Деды Морозы и Снегурочки

В грядущие праздники зарплатная вилка новогодних артистов составит от 20 до 200 тысяч рублей. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру».

Одни из самых высоких окладов предлагают в Москве. Здесь за роль армянского, грузинского, азербайджанского или татарского Деда Мороза предлагают около 200 тыс. рублей. Аниматору предстоит принимать участие в праздничных мероприятиях, а также выезжать к заказчикам на дом с середины декабря до начала января.

В регионах Дедам Морозам и Снегурочкам платят меньше. Например, в Уфе средний оклад артистов составляет 60 тыс. рублей. Нанять танцующего Деда Мороза в Казани можно до 20 тыс. рублей.

В этом году россияне готовы больше платить новогодним артистам. Для сравнения: в 2023-м зарплатная вилка была 35-150 тыс. рублей.

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