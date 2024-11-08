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Россиян предупредили о возможной нехватке мандаринов

Мандарины могут оказаться дефицитным товаром в РФ из-за неурожая в Турции

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Depositphotos

Мандарины этой зимой могут оказаться дефицитным товаром в России из-за неурожая в Турции. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что неурожай в Турции повлек за собой падение экспорта в несколько раз. Также влияние на это оказало наводнение в Испании — в стране затопило 2/3 всех цитрусовых плантаций, свидетельствуют данные местных страховых компаний.

При этом отмечается, что ситуацию может исправить Абхазия — местные фермеры в 2024 году ожидают пик урожайности за последние 10 лет. При этом цена фруктов из Абхазии в российских магазинах должна составить около 169 рублей за килограмм.

В октябре стало известно, что во время фитосанитарного контроля крупной партии мандаринов, которая ожидала ввоза в Россию, специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора нашли в фруктах средиземноморскую плодовую муху. Партия весом 22,6 тонн прибыла в морской порт Новороссийск, но не прошла карантинный контроль из-за заражения насекомым, которые уничтожил практически весь товар.

Ранее стало известно, что цены на мандарины к зиме вырастут в два раза.

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