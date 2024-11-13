Китай закупился сырьем для электромобилей у России

Китай по итогам января — сентября приобрел у России 310 тыс. тонн медного концентрата, что на 36% превышает объем импорта за аналогичный период 2023 года. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные китайской таможни.

Медный концентрат необходим в производстве электромобилей. Его используют в качестве катодного материала для тяговых батарей.

Китай потребляет около 60% мирового производства меди. При этом страна является четвертым крупнейшим производителем медной руды.

С начала 2024 года выпуск электромобилей и гибридов в КНР подскочил на 32%. По итогам трех кварталов в стране было произведено 8,31 млн гибридов и «электричек». Китайский автопром активно навязывает конкуренцию европейским производителям. Часть брендов перестали справляться с давлением и начали закрывать заводы и сокращать сотрудников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Китай подал иск против ЕС во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за пошлин на электромобили.