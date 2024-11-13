Россиянам рассказали, как новые требования изменят цены на вина

На винные карты в кафе и ресторанах утвержден новый ГОСТ, согласно которому не менее 20% от ассортимента должно приходиться на российские вина. Это нововведение не изменит кардинально стоимость отечественных напитков, а вот рост цен на зарубежные – неминуем, заявил в беседе с 360.ru сооснователь и вице-президент Simple Group Анатолий Корнеев.

Сфера гостинично-ресторанного бизнеса не так значительна в сравнении с ретейлом, на нее приходится порядка 20-25% продаж. Поэтому вряд ли вино российского производства будет продаваться по каким-то искусственным наценкам, считает Корнеев. Такие напитки и без того находятся в привилегированном положении – с учетом пошлин на зарубежные вина, скакнувших на 25%. Из-за этого любое зарубежное вино будет идти с дополнительной нагрузкой в 350 рублей, пояснил эксперт.

«Если россияне не будут поднимать цены <…>, то мы увидим с вами красное российское вино по бокально, например, рублей по 650 — это будет очень приличного качества красное вино», — считает Корнеев.

Что касается напитков российского производства, то их ценник будет начинаться от 250-300 рублей в зависимости от определенного заведения, заключил эксперт.

Напомним, законопроект об увеличении доли российских напитков в винных картах ресторанов разработал Минпромторг РФ. В ведомстве это объяснили тем, что это поможет росту конкурентоспособности российских вин и улучшит их продвижение в сфере общепита, где доминируют иностранные бренды.

Ранее сообщалось, что на Урале начнут производить вино из крыжовника и жимолости.