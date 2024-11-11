На Урале начнут производить вино из крыжовника и жимолости

В Свердловской области планируется построить винодельню, чтобы производить ягодные и медовые вина в промышленных масштабах. Располагаться она будет недалеко от города Сысерть, проектирование будущего объекта уже стартовало, передает ЕАН со ссылкой на фермера, будущего владельца объекта Михаила Шкляра.

На сегодняшний день уже завершились геологические и геодезические исследования, а сам проект винодельни готов на 50%, рассказал фермер. Он подчеркнул, что ждет успеха от нового предприятия, так как этому в большой мере будет способствовать его расположение.

«Мы находимся вблизи крупного мегаполиса — Екатеринбурга, самого большого города на Урале, и крупных логистических центров», — пояснил Шкляр.

Отметим, что опыт в производстве напитков у фермера есть — он делает сухое вино из жимолости и полусладкое — из крыжовника. В будущем ассортимент планируется расширить ягодными и медовыми винами, вермутом на местных травах. Также в планах на будущее — выход не только на отечественный рынок, но и на зарубежные.

До этого исследователи выяснили, что каждый пятый житель России считает недоступным в магазинах хорошее отечественное вино. 18% респондентов отметили, что отдельные марки российских вин почти невозможно найти в их городе, так как они всегда в дефиците. В то же время каждый третий опрошенный сообщил, что в последнее время стал меньше покупать импортные вина, отдавая предпочтение российским маркам.

Ранее в РФ предложили отменить ограничения по времени продажи российского вина.