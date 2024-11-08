Россияне кинулись скупать обогреватели

Продажи квартирных обогревателей с наступлением холодов в России подскочили почти в три раза. Об этом пишет РИА Недвижимость со ссылкой на ретейлеров.

По данным компании «ВсеИнструменты.ру», объем продаж обогревателей по итогам октября более чем в 2,5 раза превысил показатели августа. Цена самых популярных моделей мощностью 1,5-2 тыс. ватт сейчас начинается от 3-4 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года продажи в количественном выражении выросли на 10%, а в денежном — на 20%.

Европейцы тоже решили утеплиться к холодам и начали массово заказывать турецкие печи. Спрос на изделия за последний год подскочил в несколько раз. Дело в том, что такой способ отопления обходится гораздо дешевле газа.

Ранее экономист допустил, что уцелевшая нитка «Северного потока – 2» может заработать, если зима в Европе окажется морозной.