Россиянам объяснили, чем опасна покупка квартиры в «черную пятницу»

«Черная пятница» на рынке недвижимости опасна из-за высоких рисков покупки квартиры с дефектами, предупредил депутат Госдумы Никита Чаплин. Его слова приводит News.ru.

В период распродаж покупатели часто торопятся совершить сделку. Некоторые девелоперы используют эту спешку в своих интересах, отметил эксперт.

«Объекты, предлагаемые по акционным ценам, зачастую могут страдать от низкого качества строительства. Застройщики, стремящиеся снизить затраты, могут экономить на материалах или рабочей силе», — комментирует Чаплин.

Депутат также призвал россиян внимательнее изучать договор. В документе могут быть прописаны такие условия, как сокращение площади квартиры в пределах пяти «квадратов», предупредил эксперт.

Кроме того, Чаплин напомнил, что в некоторых случаях скидки на «черную пятницу» могут оказаться иллюзией: некоторые девелоперы перед сезоном скидок специально завышают стоимость квартир.

До этого были названы регионы России с самой недоступной ипотекой. Первое место заняла Калмыкия.

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