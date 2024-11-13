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Бизнес-ланчи стали дорого обходиться россиянам

«Чек индекс»: средний чек бизнес-ланча превысил 500 рублей

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Средний чек на бизнес-ланчи в российском общепите за январь-сентябрь вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 510 рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на «Чек индекс».

Традиционно в бизнес-ланч входит суп, горячее с гарниром, салат и напиток. Сильнее всего за год подорожал кофе — на 12%, до 192 рублей. Цены на суп, салат и чай за период выросли в среднем на 11%, до 306, 258 и 81 рубля за порцию соответственно. Стоимость горячих блюд увеличилась на 10%, до 317 рублей за порцию.

Заведения вынуждены поднимать цены на бизнес-ланчи и другие позиции в меню из-за роста себестоимости блюд, а также увеличения расходов на аренду, логистику и зарплаты сотрудникам, поясняют аналитики.

Продукты дорожают не только в России. Мировые цены на продовольственные товары по итогам октября достигли максимума за 18 месяцев.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить 20% трат на продукты.

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