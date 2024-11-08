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Мировые цены на продукты взлетели до максимума за 1,5 года

ТАСС: мировые цены на продовольственные товары достигли максимума за 18 месяцев

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KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

Цены на продовольственные товары в мире по итогам октября достигли максимального уровня за последние 18 месяцев, пишет ТАСС со ссылкой на индекс цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

В октябре индекс цен на продовольствие составил в среднем 127,4 пункта. Индикатор поднялся на 2% по сравнению с сентябрем и на 5,5% в годовом выражении.

«Любой шок, будь то погодные условия, изменение торговой политики или другие факторы, может усугубить ситуацию. Это может иметь значительные последствия для уровня цен и доступности продовольствия», — предупредила экономист ФАО Моника Тотова.

Между тем российская экономика начала ощущать эффект от ужесточения денежно-кредитной политики Центрального банка. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, по состоянию на 1 ноября инфляция в стране замедлилась до 8%. За две недели до этого показатель составлял 8,52%.

Ранее Банк России предупредил об очень высокой вероятности нового повышения ставки.

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