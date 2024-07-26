В Нигере объяснили, за что отберут разрешение на разработку месторождений

Глава Национального совета спасения родины (НССР) Нигера генерал Абдурахман Тчиани заявил, что власти страны немедленно отберут разрешение на разведку и разработку месторождений у любой компании в случае нарушения ею закона и договорных условий. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что нефтяные блоки Бильма, Рендус R5, R6 и R7 в Агадеме, а также разрешения на добычу урана на крупных рудниках в Имурарене и Мадауэле вернулись в собственность государства.

До этого американские власти завершили вывод военных с базы в столице Нигера Ниамее.

В мае глава МИД Танзании Джануари Макамба сообщил, что западные государства во главе с США стремятся вернуть свое влияние в странах Африки. По мнению дипломата, бывшие колониальные державы «выгоняют» Францию из Нигера, Буркина-Фасо и Мали.

6 июля стало известно, что президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию о создании конфедерации Сахельского альянса. По данным издания ActuNiger, в столице Нигера Ниамее состоялся саммит коллегии глав государств Альянса государств Сахеля (AES).

Ранее в конгрессе США выразили беспокойство за американское оружие в Нигере.