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В Уганде хотят начать переговоры с Россией о строительстве АЭС

Глава МИД Уганды: мы хотим начать переговоры с Россией о строительстве АЭС

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rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

Уганда намерена начать переговоры с Россией по поводу строительства атомной электростанции (АЭС). Об этом РИА Новости заявил глава МИД республики Абубакер Джедже Одонго.

По словам министра, по мере того как Африка растет, увеличивается и потребность в энергии, особенно необходимой для индустриализации. Поэтому Уганда придает первостепенную важность возможностям атомной энергетики.

Глава МИД отметил, что республика еще не начала переговоры с Россией по поводу строительства АЭС, но уже выразила Москве такое желание.

Джедже Одонго высказал мнение, что в декабре может обсудить этот вопрос со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

13 ноября заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что африканские государства крайне заинтересованы в присоединении к работе БРИКС.

12 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в настоящее время Африка переживает второе «пробуждение» от неоколониального гнета.

Ранее в МИД России заявили о планах наращивать сотрудничество с Африкой.

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