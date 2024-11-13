В Уганде хотят начать переговоры с Россией о строительстве АЭС

Уганда намерена начать переговоры с Россией по поводу строительства атомной электростанции (АЭС). Об этом РИА Новости заявил глава МИД республики Абубакер Джедже Одонго.

По словам министра, по мере того как Африка растет, увеличивается и потребность в энергии, особенно необходимой для индустриализации. Поэтому Уганда придает первостепенную важность возможностям атомной энергетики.

Глава МИД отметил, что республика еще не начала переговоры с Россией по поводу строительства АЭС, но уже выразила Москве такое желание.

Джедже Одонго высказал мнение, что в декабре может обсудить этот вопрос со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

13 ноября заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что африканские государства крайне заинтересованы в присоединении к работе БРИКС.

12 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в настоящее время Африка переживает второе «пробуждение» от неоколониального гнета.

Ранее в МИД России заявили о планах наращивать сотрудничество с Африкой.