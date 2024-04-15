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Часть здания отеля Four Seasons у Кремля потребовали передать государству

Торговую галерею и отель Хотина у Кремля хотят изъять в доход государства

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На торговую галерею «Модный сезон» возле Кремля Мещанский районный суд наложил обеспечительные меры. Отмечается, что бенефициаром недвижимости считается бывший совладелец банка «Югра» Алексей Хотин, пишет РБК.

3 апреля была арестована галерея в составе объекта по адресу Охотный ряд, 2.

Арест также наложен на часть площадей пятизвездочного отеля Four Seasons Hotel Moscow, расположенного в том же здании, что и галерея.

На данным Росреестра, речь идет минимум о 34,7 тыс. кв. м. В документах их собственником является компания ООО «Форси». Она же является владельцем части здания, «функционирующего как отель Four Seasons Hotel Moscow».

На официальном портале судов говорится, что истцом в деле, по которому произведен арест, является начальник отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) А.А. Васильев.

Именно он просит обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество Хотина. Это происходит на основании закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Другой информации на сайте судов нет. Следующее заседание суда по этому делу должно состояться в конце мая.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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