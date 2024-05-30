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В бизнес-центре «Китай-город» приставы изымают имущество экс-миллиардера Хотина

ТАСС: приставы изымают имущество бизнесмена Хотина в бизнес-центре «Китай-город»

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Судебные приставы работают в бизнес-центре «Китай-город» в центре Москвы в рамках изъятия в доход государства имущества экс-совладельца обанкротившегося банка «Югра» Алексея Хотина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФССП.

«Федеральной службой судебных приставов обеспечивается исполнение судебных решений об обращении в доход государства имущества А.Ю. Хотина», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что Центробанк РФ отозвал лицензию у банка «Югра», совладельцем которого являлся Хотин, в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом.

В марте этого года Замоскворецкий суд столицы осудил Алексея Хотина, обвиняемого по делу о растрате 23,6 млрд рублей, на девять лет колонии общего режима.

В апреле на торговую галерею «Модный сезон», бенефициаром которой являлся Хотин, Мещанский районный суд наложил обеспечительные меры.

Ранее суд обратил в доход государства активы «Макфы».

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